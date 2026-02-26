112 раскрыл личность похитителя девятилетней девочки в Смоленске

Стала известна личность предполагаемого похитителя девятилетней девочки в Смоленске — им оказался 43-летний Сергей Г. Об этом в четверг, 26 февраля, сообщили в Telegram-канале 112.
По данным СМИ, мужчина ранее был судим. Журналисты утверждают, что на допросе он сознался, что держал ребенка в квартире у своей сожительницы.
О том, что пропавшую девочку удалось найти, стало известно вечером 26 февраля. Самого похитителя задержали. Состояние ребенка удовлетворительное.
Пропавшую девочку обнаружили в квартире, где находился и 43-летний мужчина, который по информации СМИ, следил за ней около полугода.
24 февраля ребенок ушел гулять с собакой во двор и пропал. Когда его мама выглянула в окно, то увидела там только собаку. В поисках девочки было задействовано более 200 человек.