Стало известно состояние найденной в Смоленске девочки

С найденной в Смоленске девятилетней девочкой все хорошо. Об этом в четверг, 26 февраля, сообщили РИА Новости в поисковом отряде «Сальвар».
В силовых структурах региона добавили, что ребенка в ближайшее время передадут семье.
— С мамой девочка еще не встретилась, ее должны скоро передать семье, — цитирует собеседника агентство.
По неофициальным данным Telegram-канала «112», предполагаемым похитителем школьницы оказался 43-летний Сергей Г. Как отметили авторы материала, мужчина ранее был судим. При этом девочку обнаружили в квартире, где находился 43-летний мужчина, который по информации СМИ, следил за ней около полугода.