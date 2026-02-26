Ричмонд
Стало известно состояние найденной в Смоленске девочки

С найденной в Смоленске девятилетней девочкой все хорошо. Об этом в четверг, 26 февраля, сообщили РИА Новости в поисковом отряде «Сальвар».

В силовых структурах региона добавили, что ребенка в ближайшее время передадут семье.

— С мамой девочка еще не встретилась, ее должны скоро передать семье, — цитирует собеседника агентство.

По неофициальным данным Telegram-канала «112», предполагаемым похитителем школьницы оказался 43-летний Сергей Г. Как отметили авторы материала, мужчина ранее был судим. При этом девочку обнаружили в квартире, где находился 43-летний мужчина, который по информации СМИ, следил за ней около полугода.