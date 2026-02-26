Два округа Запорожской области и Энергодар остались без света из-за аварии на сетях

Накануне в тайской Паттайе на популярном у российских туристов ночном рынке на холме Пратамнак произошло массовое обрушение фонарных столбов. Металлические опоры уличного освещения падали одна за другой, из-за чего «русский район», где расположен так называемый русский рынок, погрузился во тьму. Проблема затронула множество россиян, проживающих в этом районе и привыкших посещать рынок Пратамнак, где продавцы ориентированы на русскоязычных гостей. Торговцы и покупатели вынуждены ждать, пока тайские службы разберутся с завалами и восстановят электроснабжение, сроки пока не называются.