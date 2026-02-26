Ричмонд
Два округа Запорожской области и Энергодар остались без света из-за аварии на сетях

Черниговский и Каменско-Днепровский муниципальные округа Запорожской области, а также город-спутник Запорожской АЭС Энергодар остались без электроснабжения. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

Источник: Life.ru

«В результате выхода из строя энергетического оборудования значительная часть северо-запада Запорожской области обесточена. Это Черниговский, Каменско-Днепровский муниципальные округа и город Энергодар. Специалисты уже работают над уточнением причин отключения и восстановлением энергоснабжения», — написал он в телеграм-канале.

Накануне в тайской Паттайе на популярном у российских туристов ночном рынке на холме Пратамнак произошло массовое обрушение фонарных столбов. Металлические опоры уличного освещения падали одна за другой, из-за чего «русский район», где расположен так называемый русский рынок, погрузился во тьму. Проблема затронула множество россиян, проживающих в этом районе и привыкших посещать рынок Пратамнак, где продавцы ориентированы на русскоязычных гостей. Торговцы и покупатели вынуждены ждать, пока тайские службы разберутся с завалами и восстановят электроснабжение, сроки пока не называются.

