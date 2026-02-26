Задержанный за похищение девочки в Смоленске держал ее своей у сожительницы

Мужчина, задержанный за похищение 9-летней девочки в Смоленске, на допросе признался, что держал ребенка в квартире у своей сожительницы, пишет Telegram-канал 112.
Сообщается, что подозреваемым в похищении школьницы стал 43-летний мужчина, ранее судимый за хранение наркотиков.
По данным источников, он живет в Смоленске и часто подрабатывал разнорабочим — таксистом или продавцом.
Ранее источник, знакомый с ситуацией, рассказал, что задержанный мужчина следил за девочкой на протяжении почти полугода.
Напомним, девочка пропала утром 24 февраля, когда вышла, чтобы выгулять собаку. Следователи возбудили уголовное дело, были развернуты поиски ребенка. 26 февраля девочку нашли живой. Подозреваемого в ее похищении задержали.