Минобороны: 167 украинских БПЛА были сбиты над регионами России за шесть часов

С 14:00 до 20:00 по московскому времени силы противовоздушной обороны уничтожили 167 украинских беспилотных летательных аппаратов. Среди них были 12 дронов, которые направлялись в сторону Москвы, заявили в Министерстве обороны Российской Федерации.
«26 февраля в период с 14:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 167 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Тульской областей, Республики Крым и Московского региона, в том числе 12 БПЛА, летевших на Москву», — сообщили в ведомстве.
За ночь 26 февраля перехватили и уничтожили 17 украинских БПЛА. Атаки велись с 23:00 25 февраля до 07:00 26 февраля. Наибольшее количество дронов сбито над Брянской областью (7 штук) и Тульской областью (4 штуки). Также сбиты 2 БПЛА над Калужской областью и по одному над Белгородской, Воронежской областями и над Черным и Азовским морями.
Ранее KP.RU сообщил, что российские Вооружённые силы поразили военные аэродромы и объекты ВПК на Украине.