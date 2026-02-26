Ричмонд
+11°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минобороны: 167 украинских БПЛА были сбиты над регионами России за шесть часов

Более полутора сотен украинских БПЛА сбили на подлете к целям в России.

Источник: Комсомольская правда

С 14:00 до 20:00 по московскому времени силы противовоздушной обороны уничтожили 167 украинских беспилотных летательных аппаратов. Среди них были 12 дронов, которые направлялись в сторону Москвы, заявили в Министерстве обороны Российской Федерации.

«26 февраля в период с 14:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 167 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Тульской областей, Республики Крым и Московского региона, в том числе 12 БПЛА, летевших на Москву», — сообщили в ведомстве.

За ночь 26 февраля перехватили и уничтожили 17 украинских БПЛА. Атаки велись с 23:00 25 февраля до 07:00 26 февраля. Наибольшее количество дронов сбито над Брянской областью (7 штук) и Тульской областью (4 штуки). Также сбиты 2 БПЛА над Калужской областью и по одному над Белгородской, Воронежской областями и над Черным и Азовским морями.

Ранее KP.RU сообщил, что российские Вооружённые силы поразили военные аэродромы и объекты ВПК на Украине.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше