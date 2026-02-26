Ричмонд
Был судим, караулил у школы: в Смоленске задержан похититель 9-летней Саши

По делу о похищении 9-летней Александры Фоменковой в Смоленске задержан 42-летний местный житель Сергей Г., ранее судимый по статье о хранении наркотиков.

Источник: Аргументы и факты

По делу о похищении 9-летней Александры Фоменковой в Смоленске задержан 42-летний местный житель Сергей Г. Мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности.

Что произошло.

Девятилетняя Александра Фоменкова пропала утром 24 февраля, когда вышла выгулять собаку: питомец позже вернулся один. Поиски вели полиция, спасатели и добровольцы, ориентировки распространял отряд «Сальвар». Вечером 26 февраля стало известно, что девочку нашли живой, после чего поиски были прекращены.

Личность похитителя.

По данным источников в силовых структурах, задержанный — житель Смоленска Сергей Г. Ранее он был судим по статье о хранении наркотических средств. СМИ пишут, что он подрабатывал разнорабочим — таксистом или продавцом.

Сообщается, что Сергей признался на допросе, что держал ребенка в квартире своей сожительницы.

Версия следствия.

Следственный комитет подтвердил, что подозреваемый установлен и задержан. С ним работают следователи.

Ранее сообщалось, что мужчина мог почти полгода следить за девочкой. Осенью мать ребенка замечала возле школы старую серую «девятку», которую позже обнаружили неподалеку от дома семьи. В машине, по данным СМИ, нашли вещественные доказательства с ДНК школьницы.

Где удерживали ребенка.

По данным СМИ, девочку удерживали в квартире сожительницы подозреваемого. Обстоятельства, при которых ребенок оказался там, уточняются.

Следствие устанавливает мотивы мужчины и проверяет возможную причастность других лиц.