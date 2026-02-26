Ричмонд
СМИ: В Москве объявили план «Перехват» из-за сбежавшего подсудимого

Подсудимый сбежал из столичного Таганского суда — в городе объявили план «Перехват». Об этом в четверг, 26 февраля, сообщили в Telegram-канале 112.

В отношении Шамиля А. возбуждали уголовное дело по факту открытого хищения мобильного телефона — в 2022 году он с двумя подельниками ограбил прохожего, ущерб составил 32 тысячи рублей.

Сотрудники правоохранительных органов объявили уроженца Республики Дагестан в федеральный розыск, уточнили в публикации.

Ранее правоохранители в Нижнем Тагиле поймали психически больного мужчину, который набросился на их коллегу. В отношении его возбудили два уголовных дела.

До этого осужденный плеснул в лицо кислотой начальнику исправительной колонии в Калужской области. Медики оперативно госпитализировали пострадавшего.