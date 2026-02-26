Ричмонд
Мужчина получил ранения после атаки дрона ВСУ в Белгородской области

В Волоконовском округе Белгородской области после атаки дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) ранен мирный житель, сообщил 26 февраля губернатор региона Вячеслав Гладков.

Источник: Известия

«В селе Волчья мужчина получил минно-взрывную травму, а также множественные слепые осколочные ранения мягких тканей рук и ног», — указал он в своем Telegram-канале.

Губернатор отметил, что пострадавший самостоятельно обратился к медикам за помощью в Волоконовскую Центральную районную больницу (ЦРБ), откуда его перенаправили в Валуйскую ЦРБ. После оказания помощи мужчину отправили домой поправляться в амбулаторном режиме.

Накануне Гладков указал, что ВСУ не прекращают наносить удары по Белгородской области. По данным властей, с начала 2026 года после атак противника в регионе погибли 35 мирных жителей.