Ричмонд
+10°
облачно, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Таганский суд Москвы опроверг слухи о побеге подозреваемого

Информация о том, что из Таганского суда Москвы сбежал подозреваемый в уголовном преступлении, не соответствует действительности. Об этом в четверг, 26 февраля, сообщили в самой инстанции.

Информация о том, что из Таганского суда Москвы сбежал подозреваемый в уголовном преступлении, не соответствует действительности. Об этом в четверг, 26 февраля, сообщили в самой инстанции.

Ранее Telegram-канал «112» распространил слухи о том, что из здания сбежал подсудимый, который проходил по делу о хищении телефона у прохожего. Помимо этого, в столице якобы был объявлен план «Перехват».

— Таких фактов не было, — цитирует сообщение суда ТАСС.

До этого в Германии заключенный пытался сбежать из тюрьмы, но переоценил свои возможности и застрял в колючей проволоке. Охранники заметили его и устроили специальную операцию по спасению.

Ранее двое террористов, пытавшихся поджечь военкомат, сбежали из СИЗО-1 в Екатеринбурге. Изолятор знаменит своими тяжелыми условиями и жесткими порядками.