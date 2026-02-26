В Ростовской области задержали подозреваемого в убийстве матери-одиночки

«Вся семья жила на съемной квартире, хозяйка уже их выгоняет. Мы с Аней дружим давно, так как у моего ребенка тоже инвалидность. Она успела выбить комнату для Евгения у администрации, но нужно выяснить, когда одобрят жилье, чтобы поселить туда Женю и дедушку. Надеюсь, решу этот вопрос как можно быстрее», — сообщила Татьяна.