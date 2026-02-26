В Ростовской области задержали подозреваемого в убийстве матери-одиночки

Жительница города Гуково Ростовской области, предположительно, стала жертвой ухажера с сайта знакомств. 45-летняя Анна Калюжная, по рассказам ее подруг, познакомилась с мужчиной в Сети и решила поехать к нему на свидание. Оттуда она уже не вернулась.
«Он убил ее, а тело залил в бетон в подвале. Полиция обнаружила по горячим следам», — рассказала aif.ru соседка и близкая подруга Татьяна.
Женщина полностью обеспечивала 18-летнего сына Евгения и 65-летнего отца. Как рассказала aif.ru одноклассница погибшей Марина Мирошниченко, пенсионер пережил два инсульта, в Женя родился с тяжелый формой аутизма. Кроме соседки, никто Анне не помогал. Бывший муж Калюжной, по информации Татьяны, отказался от ребенка. Свекровь тоже не участвовала в воспитании ребенка.
Евгений и его дедушка сейчас находятся дома у Татьяны, им больше некуда идти.
«Вся семья жила на съемной квартире, хозяйка уже их выгоняет. Мы с Аней дружим давно, так как у моего ребенка тоже инвалидность. Она успела выбить комнату для Евгения у администрации, но нужно выяснить, когда одобрят жилье, чтобы поселить туда Женю и дедушку. Надеюсь, решу этот вопрос как можно быстрее», — сообщила Татьяна.
Правоохранительные органы, по словам подруги, уже задержали убийцу. Главным вопросом остается место жительства Евгения и отца погибшей.