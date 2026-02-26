Силы ПВО за шесть часов сбили 167 украинских дронов

«26 февраля в период с 14:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 167 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа над территориями Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Тульской областей, Республики Крым и Московского региона, в том числе 12 БПЛА, летевших на Москву», — сообщили в военном ведомстве.
Ранее Life.ru писал, что в селе Волчья Александровка Волоконовского округа Белгородской области мужчина получил ранения в результате атаки беспилотника Вооружённых сил Украины. Вся необходимая помощь оказана, дальнейшее лечение будет проходить амбулаторно.
