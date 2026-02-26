Ричмонд
+10°
облачно, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Силы ПВО за шесть часов сбили 167 украинских дронов

Российские средства противовоздушной обороны за шесть часов перехватили и уничтожили 167 украинских беспилотников самолётного типа. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«26 февраля в период с 14:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 167 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа над территориями Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Тульской областей, Республики Крым и Московского региона, в том числе 12 БПЛА, летевших на Москву», — сообщили в военном ведомстве.

Ранее Life.ru писал, что в селе Волчья Александровка Волоконовского округа Белгородской области мужчина получил ранения в результате атаки беспилотника Вооружённых сил Украины. Вся необходимая помощь оказана, дальнейшее лечение будет проходить амбулаторно.

Важнейшие новости об авариях, пожарах и других ЧП — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше