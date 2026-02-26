RT: Девочка и похититель находились в квартире в Смоленске не одни

Девятилетняя девочка и похититель находились в квартире в Смоленске вместе с его сожительницей. Об этом в четверг, 26 февраля, сообщили в RT со ссылкой на источник.
По данным СМИ, эта женщина знала о похищении ребенка. На данный момент решается вопрос о ее задержании.
Пропавшую в Смоленске девочку нашли живой на третий день поисков. Поисковики рассказали о ее состоянии. В ближайшее время школьницу передадут семье.
По неподтвержденным данным Telegram-канала «112», предполагаемый похититель ранее был судим. Также в СМИ появилась информация, что он следил за ней около полугода.