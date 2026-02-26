Ричмонд
Клинтон заявила, что не знала о преступлениях Эпштейна

Хиллари Клинтон заявила конгрессменам США, что не располагала информацией о преступлениях Джеффри Эпштейна и не посещала его остров.

Источник: Аргументы и факты

Клинтон сообщила, что не знала о преступлениях финансиста Джеффри Эпштейна и не посещала принадлежащий ему остров.

Бывшая госсекретарь США Хиллари Клинтон дала показания комитету по надзору Палаты представителей Конгресса США в рамках расследования, связанного с делом Эпштейна. Слушания проходят в закрытом режиме.

В письменных показаниях Клинтон указала, что не встречалась с Эпштейном и не пользовалась его транспортом. «Я не помню, чтобы когда-либо встречалась с господином Эпштейном. Я никогда не летала на его самолете и не посещала его остров, дома или офисы. Мне больше нечего к этому добавить», — говорится в документе.

Она также заявила, что не располагает информацией о преступлениях Эпштейна и его сообщницы Гислейн Максвелл. По словам Клинтон, предположение о том, что она владеет сведениями о расследовании, не соответствует действительности.

Ранее телеканал NBC сообщил, что 26 февраля Клинтон выступит перед конгрессменами по делу Эпштейна. На следующий день показания должен дать ее супруг, бывший президент США Билл Клинтон. Интерес к возможным связям семьи Клинтонов с финансистом усилился после публикации новых материалов расследования.

