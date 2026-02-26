Запер в квартире: в МВД рассказали о похитителе 9-летней Саши в Смоленске

Пропавшую в Смоленске девятилетнюю девочку обнаружили в квартире одного из городских домов. Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, в этом же помещении находился подозреваемый в похищении ребенка. Им оказался мужчина 1983 года рождения.
В Смоленске три дня искали пропавшую девочку.
Утром 24 февраля девочка по имени Александра собиралась в школу и вышла во двор с собакой. Сначала родители решили, что ребенок просто задержался на прогулке. Тревогу они забили, когда собака вернулась во двор без девочки.
Следователи сразу обратили внимание на то, что Александра собиралась буквально на ходу: она накинула куртку и штаны поверх пижамы, не взяв с собой ни телефон, ни ключи, что значительно осложнило возможность отслеживания ее местоположения.
В ходе поисков ребенка следователи и полицейские обошли соседние квартиры и опросили жильцов, поскольку камеры не зафиксировали момент выхода девочки из подъезда. В здании была обнаружена слепая зона на черной лестнице, через которую, по предположению следствия, ребенок мог выйти или быть выведен.
Сегодня история получила развязку: девочку нашли, она жива и сейчас находится под наблюдением медиков.
Девочку нашли в квартире с незнакомым мужчиной.
Ранее СМИ сообщали, что девочку обнаружили в гараже добровольцы, задействованные в поисках. Однако официальный представитель МВД РФ Ирина Волк уточнила, что пропавшую девятилетнюю Александру нашли сотрудники полиции в квартире одного из домов Заднепровского района Смоленска.
«Там же находился мужчина 1983 года рождения. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются. Жизни ребенка ничто не угрожает», — зявила Волк.
В Следственном комитете РФ подтвердили факт задержания подозреваемого в похищении девочки. В настоящий момент с задержанным работают следователи.
Мужчина следил за девочкой полгода.
По данным СМИ, подозреваемый в похищении девятилетней девочки в Смоленске на протяжении почти полугода следил за ребенком. Мать школьницы еще осенью замечала у учебного заведения, где занимается дочь, серый автомобиль ВАЗ-2109. Позднее эту машину обнаружили недалеко от дома семьи. В салоне были найдены вещественные доказательства с ДНК девочки.
В силовых структурах региона сообщили, что задержанный является местным жителем и ранее привлекался к уголовной ответственности.
Как передают ряд Telegram-каналов, на допросе мужчина признался, что удерживал ребенка в квартире своей сожительницы.
По имеющейся информации, подозреваемому 43 года, ранее он был судим за хранение наркотических средств. Источники также сообщают, что он проживает в Смоленске и подрабатывал разнорабочим, в том числе таксистом и продавцом.