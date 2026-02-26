Запер в квартире: в МВД рассказали о похитителе 9-летней Саши в Смоленске

По данным СМИ, подозреваемый в похищении девятилетней девочки в Смоленске на протяжении почти полугода следил за ребенком. Мать школьницы еще осенью замечала у учебного заведения, где занимается дочь, серый автомобиль ВАЗ-2109. Позднее эту машину обнаружили недалеко от дома семьи. В салоне были найдены вещественные доказательства с ДНК девочки.