Похитил бывший зэк: спасатели Смоленска оценили состояние найденной девочки

В Смоленске завершились поиски девятилетней Александры Ф. Девочка найдена живой. Aif.ru узнал подробности.

Источник: Аргументы и факты

В Смоленске завершилась трехдневная эпопея, которая держала в напряжении весь регион. Девятилетняя Александра Фоменкова, пропавшая 24 февраля, найдена живой.

Информацию aif.ru подтвердила представитель поисково-спасательного отряда «Сальвар» Анна Жойкина, а позже — и официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«Девочка найдена, она жива, но пока подробности рассказать не можем. Идут следственные мероприятия», — отметила Жойкина сразу после обнаружения ребенка.

Ушла гулять с собакой и не вернулась.

Около 8 часов утра 24 февраля Саша вышла во двор выгуливать собаку. Девочка собиралась буквально на ходу: накинула куртку и штаны поверх пижамы, не взяв с собой ни телефон, ни ключи. Это существенно осложнило возможность отследить ее перемещения.

Тревогу забила мама, когда увидела в окно, что во дворе остался только пес, а дочери нигде нет. Как позже выяснили следователи, Саша, скорее всего, вышла не через главный вход.

В доме есть второй, «черный» выход, ведущий к детскому саду, — именно там собака-ищейка потеряла след ребенка. Камеры видеонаблюдения, на которые так рассчитывали родители, не зафиксировали момент ухода девочки из-за слепой зоны.

Пропавшую искал весь город. Поиски вели вместе отчим и родной отец.

По факту исчезновения ребенка Следственный комитет возбудил уголовное дело. К поискам подключились сотрудники СКР, полиции, МЧС, ОМОН, Росгвардии и добровольцы ПСО «Сальвар». Всего было задействовано около 320 человек.

Волонтеры круглосуточно прочесывали местность: проверяли подвалы, крыши, овраги и дачные кооперативы. Смоленские водители передали десятки записей с видеорегистраторов. Следователи отрабатывали все версии, проверяя в том числе родственников.

Как рассказала aif.ru старший помощник руководителя СУ СК по Смоленской области Анастасия Крючкова, в поисках принимали участие и отец девочки, и отчим — оба были проверены, семья характеризуется положительно и на учете не состоит.

В соцсетях активно распространялись ориентировки, информация выводилась на экраны города. Ложный след появился, когда у озера Солдатское нашли детскую перчатку, но мама Саши ее не опознала.

Следователи задержали подозреваемого.

Развязка наступила, когда поиски уже перешли в стадию круглосуточных.

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила подробности: «Мои смоленские коллеги обнаружили 9-летнюю девочку в квартире одного из домов на территории Заднепровского района г. Смоленска. Там же находился мужчина 1983 года рождения. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются. Жизни ребенка ничто не угрожает».

Позже в Следственном управлении СК России по Смоленской области уточнили: подозреваемый в похищении задержан. С ним работают следователи.

Похитителем оказался ранее судимый по делу о хранении наркотиков 43-летний Сергей Грищенков. На допросе подозреваемый признался, что держал ребенка в квартире у своей сожительницы.

Кричала и звала маму?

Ранее в СМИ появилась информация, что по информации местных СМИ, девочку нашли не в квартире, а в гараже. Ребенок, якобы, услышал голоса добровольцев и подал признаки жизни, крича и призывая на помощь. Позже эта информация была скорректирована официальными ведомствами.

Сейчас Александра передана врачам. Медикам и следователям предстоит выяснить, подвергалось ли дитя насилию и что именно произошло в те дни, пока весь город искал пропавшую школьницу. Подробности случившегося устанавливаются.

