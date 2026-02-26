Руководитель отряда «Сальвар» Василевич: Саша Фоменкова внешне в порядке

Волонтеры обнаружили 9-летнюю Сашу Фоменкову, которую трое суток искали в Смоленске волонтеры, полиция и следователи. Об этом корреспонденту aif.ru сообщил руководитель поискового отряда «Сальвар» Юрий Василевич.
«Действительно это так, все в порядке, внешне по крайней мере. Она жива-здорова. Подробности пока не можем предоставить. Родители, наверное, об этом уже знают», — сообщил Василевич.
«Ребенка нашли, все хорошо. Подробности будут чуть позже. Сейчас не могу разглашать информацию», — добавила информационный организатор отряда Юлия Малыгина.
По неподтвержденным данным, девочку обнаружил один из волонтеров, проходя мимо гаража, из которого послышался голос девочки. По сообщениям СМИ, ребенок громко кричал и звал маму. При этом представители СУ СК России по Смоленской области заявили, что подозреваемого в похищении школьницы задержали, сейчас он находится на допросе.
Александра пропала утром 24 февраля во время утренней прогулки с собакой. Родители спохватились, когда через час питомец вернулся без девочки. Ее искали почти трое суток. Возбуждено уголовное дело.