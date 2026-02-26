В квартире с похищенной в Смоленске девочкой находилась женщина

В помещении на улице Маршала Еременко вместе с подозреваемым находилась его сожительница. С её слов, мужчина привёл девочку и представил её как свою племянницу.
Школьницу обнаружили в квартире в Заднепровском районе Смоленска. По предварительным данным, в ближайшее время она вернётся к матери. Осмотр показал, что состояние ребёнка удовлетворительное, однако вопрос о возможном насилии пока остаётся открытым.
Подозреваемый Сергей отказался от дачи показаний. Его сожительница проходит по делу в качестве свидетеля.
Ранее сообщалось, что девятилетняя Александра Фоменкова пропала утром 24 февраля после того, как вышла из дома выгуливать собаку. По факту исчезновения было возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан. 26 вечером девочку нашли живой.