В квартире с похищенной в Смоленске девочкой находилась женщина

Школьницу обнаружили в квартире в Заднепровском районе Смоленска. По предварительным данным, в ближайшее время она вернётся к матери. Осмотр показал, что состояние ребёнка удовлетворительное, однако вопрос о возможном насилии пока остаётся открытым.