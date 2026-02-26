G1: по затопленным улицам Убы поплыли гробы

В бразильском городе Уба, расположенном в штате Минас-Жерайс, во время наводнения поток воды вынес на улицы гробы. Кадры произошедшего опубликовал портал G1.
По данным издания, на регион обрушились сильные дожди. В зоне подтопления оказалось в том числе похоронное бюро. В результате вода унесла несколько гробов со склада учреждения, после чего их вынесло на проезжую часть.
В связи со стихийным бедствием в штате был введен режим чрезвычайной ситуации. Наводнения и вызванные ими оползни нанесли ущерб зданиям, также сообщалось по пострадавших среди местных жителей. Число погибших возросло до 48 человек.
Ранее сообщалось, что на юго-западе Франция наводнение, продолжавшееся 33 дня, затопило территорию площадью 110 тысяч гектаров. От последствий стихии пострадали населенные пункты в долинах рек Гаронна, Луара и Шаранта.