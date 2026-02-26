Признаков насильственных действий у найденной в Смоленске 9-летней девочки нет

Найденная в Смоленске 9-летняя девочка была обнаружена в квартире сожительницы мужчины, предположительно, похитившего ее. Ребенка уже осмотрели — признаков насильственных действий на теле девочки найдено не было.
«Признаков насильственных действий у девочки нет. Она не плачет. Несмотря на это, с ней сейчас будут работать психологи», — заявили в правоохранительных органах.
Также известно, что подозреваемый в похищении ребенка задержан, с ним работают правоохранители. Мужчина уже запросил помощь адвоката и отказывается от дачи показаний. В момент обнаружения он находится в одной квартире с пропавшей девочкой. Недвижимость же принадлежит его сожительнице, причастность которой пока устанавливается.
Ранее KP.RU сообщил, что найденная в квартире вместе с взрослым мужчиной девочка сейчас находится в больнице, под присмотром медиков. Ее здоровью ничего не угрожает.