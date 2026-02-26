Уголовные дела возбудили в отношении девяти российских футбольных судей

Девять арбитров из Российской премьер-лиги (РПЛ) и Первой лиги подозреваются в получении незаконного вознаграждения за влияние на результаты матчей. Об этом в четверг, 26 февраля, сообщил источник РБК.
Следствие затронуло как действующих судей высшего дивизиона, так и арбитров ниже рангом. Обвинения выдвинули по части 4 статьи 184 УК РФ (организация договорных матчей).
В списке рефери РПЛ — Егор Егоров, Иван Сараев и Владислав Целовальников. В числе представителей Первой лиги — Юрий Карпов, Максим Перезва, Герман Коваленко, Кирилл Силантьев и Олег Соколов.
Сигналом к проверке судейского корпуса послужило уголовное преследование экс-руководителей столичного «Торпедо», передает РБК.
Ранее российский футбольный судья Егор Егоров был задержан в рамках расследования уголовного дела, связанного с московским футбольным клубом «Торпедо».
В октябре Леонид Соболев, совладелец футбольного клуба «Торпедо», также признал вину в попытке подкупа арбитров. В начале октября столичный суд освободил подозреваемого из-под стражи.