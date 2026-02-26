Ричмонд
Под Ростовом в аварии пострадал шестилетний ребенок

В Ростовской области 23-летний водитель спровоцировал ДТП, в котором пострадал ребенок.

Источник: Комсомольская правда

В Волгодонске Ростовской области днем 26 февраля произошла авария, в которой пострадал шестилетний мальчик. Как рассказали в ГАИ региона, 23-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» на перекрестке не уступил дорогу «Форду». В результате произошло столкновение.

Шестилетний пассажир «Форд Фьюжн» получил травмы, ребенка отвезли в больницу. По факту аварии проводится проверка.

— Госавтоинспекция напоминает: при повороте налево на регулируемом перекрестке всегда уступайте дорогу встречному транспорту, движущемуся прямо. Нарушение этого правила часто приводит к серьезным авариям с пострадавшими, — сказали в ведомстве.

