Под Ростовом в аварии пострадал шестилетний ребенок

В Волгодонске Ростовской области днем 26 февраля произошла авария, в которой пострадал шестилетний мальчик. Как рассказали в ГАИ региона, 23-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» на перекрестке не уступил дорогу «Форду». В результате произошло столкновение.
Шестилетний пассажир «Форд Фьюжн» получил травмы, ребенка отвезли в больницу. По факту аварии проводится проверка.
— Госавтоинспекция напоминает: при повороте налево на регулируемом перекрестке всегда уступайте дорогу встречному транспорту, движущемуся прямо. Нарушение этого правила часто приводит к серьезным авариям с пострадавшими, — сказали в ведомстве.
