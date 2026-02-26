Под Ростовом в аварии пострадал шестилетний ребенок

В Волгодонске Ростовской области днем 26 февраля произошла авария, в которой пострадал шестилетний мальчик. Как рассказали в ГАИ региона, 23-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» на перекрестке не уступил дорогу «Форду». В результате произошло столкновение.