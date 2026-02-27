Ричмонд
За уличные гонки — уголовная ответственность: в Узбекистане готовят новый закон

Vaib.uz (новости Узбекистана. 26 февраля). В Узбекистане разработан законопроект, предусматривающий административную и уголовную ответственность за организацию незаконных уличных гонок и участие в них.

Об этом сообщило Министерство юстиции.

В ведомстве отметили, что в последнее время незаконные заезды на дорогах представляют серьёзную угрозу безопасности участников дорожного движения и общественному порядку. Подобные «гонки» нередко приводят к тяжёлым последствиям вплоть до гибели людей. Это вызывает обоснованное возмущение и обеспокоенность граждан.

С учётом складывающейся ситуации Минюст подготовил законопроект, направленный на предотвращение дорожно-транспортных происшествий, возникающих из-за незаконных гонок. Документ предусматривает введение как административной, так и уголовной ответственности.

Законопроект был направлен на согласование заинтересованным министерствам и ведомствам 17 февраля. После прохождения установленной процедуры он будет вынесен на общественное обсуждение.

На фоне недавних резонансных ДТП и активного обсуждения в обществе вопрос стоит остро. Многие надеются, что новые нормы не ограничатся лишь штрафами, а будут предусматривать серьёзные меры вплоть до длительного лишения водительских прав или даже конфискации автомобиля.

Окончательный текст документа и конкретные санкции станут известны после завершения согласований и общественного обсуждения.