За уличные гонки — уголовная ответственность: в Узбекистане готовят новый закон

Об этом сообщило Министерство юстиции.
В ведомстве отметили, что в последнее время незаконные заезды на дорогах представляют серьёзную угрозу безопасности участников дорожного движения и общественному порядку. Подобные «гонки» нередко приводят к тяжёлым последствиям вплоть до гибели людей. Это вызывает обоснованное возмущение и обеспокоенность граждан.
С учётом складывающейся ситуации Минюст подготовил законопроект, направленный на предотвращение дорожно-транспортных происшествий, возникающих из-за незаконных гонок. Документ предусматривает введение как административной, так и уголовной ответственности.
Законопроект был направлен на согласование заинтересованным министерствам и ведомствам 17 февраля. После прохождения установленной процедуры он будет вынесен на общественное обсуждение.
На фоне недавних резонансных ДТП и активного обсуждения в обществе вопрос стоит остро. Многие надеются, что новые нормы не ограничатся лишь штрафами, а будут предусматривать серьёзные меры вплоть до длительного лишения водительских прав или даже конфискации автомобиля.
Окончательный текст документа и конкретные санкции станут известны после завершения согласований и общественного обсуждения.