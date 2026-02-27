За уличные гонки — уголовная ответственность: в Узбекистане готовят новый закон

В ведомстве отметили, что в последнее время незаконные заезды на дорогах представляют серьёзную угрозу безопасности участников дорожного движения и общественному порядку. Подобные «гонки» нередко приводят к тяжёлым последствиям вплоть до гибели людей. Это вызывает обоснованное возмущение и обеспокоенность граждан.