Признаков насильственных действий у найденной в Смоленске девочки нет

У найденной в Смоленске девочки, которую ранее похитил 43-летний мужчина, не обнаружили следов насилия. Об этом в четверг, 26 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
— Признаков насильственных действий у девочки нет. Она не плачет. Несмотря на это, с ней сейчас будут работать психологи, — приводят слова источника в материале.
Пропавшую в Смоленске девочку нашли живой на третий день поисков. Поисковики рассказали о ее состоянии. В ближайшее время школьницу передадут семье.
По неподтвержденным данным Telegram-канала «112», предполагаемый похититель ранее был судим. Также в СМИ появилась информация, что он следил за ней около полугода.