Задержанный по делу о похищении девочки в Смоленске отказался от дачи показаний

Подозреваемый в похищении ребенка в Смоленске запросил адвоката.

Источник: Комсомольская правда

Задержанный по делу о похищении девятилетней девочки в Смоленске отказался от дачи показаний и попросил предоставить ему адвоката. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Задержанный отказывается от дачи показаний, требует адвоката», — заявил источник в органах.

Как ранее сообщал поисковый отряд «Сальвар», пропавшая в Смоленске девятилетняя девочка была найдена живой на третьи сутки. Ребенка обнаружили сотрудники уголовного розыска в квартире. Также стало известно о задержании подозреваемого в похищении ребенка.

Напомним, на протяжении трех суток было неизвестно, куда пропала девятилетняя девочка из Смоленска. Девочка вышла погулять с собакой и не вернулась обратно домой.