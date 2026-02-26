Задержанный по делу о похищении девочки в Смоленске отказался от дачи показаний

Задержанный по делу о похищении девятилетней девочки в Смоленске отказался от дачи показаний и попросил предоставить ему адвоката. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«Задержанный отказывается от дачи показаний, требует адвоката», — заявил источник в органах.
Как ранее сообщал поисковый отряд «Сальвар», пропавшая в Смоленске девятилетняя девочка была найдена живой на третьи сутки. Ребенка обнаружили сотрудники уголовного розыска в квартире. Также стало известно о задержании подозреваемого в похищении ребенка.
Напомним, на протяжении трех суток было неизвестно, куда пропала девятилетняя девочка из Смоленска. Девочка вышла погулять с собакой и не вернулась обратно домой.