В Бразилии после наводнения по улицам города Уба поплыли гробы. Видео © X / elizabethblogng.
На регион обрушились ливни, вызвавшие наводнения и оползни. В штате введён режим чрезвычайной ситуации. Число погибших от стихийного бедствия достигло 48 человек.
Ранее Life.ru сообщал, что любимый туристами остров Бали столкнулся с масштабным наводнением. С началом сезона дождей вода в курортных зонах поднялась выше колена. Местные и туристы передвигаются по улицам на надувных лодках и сапах. Сильнее всего затопило курорты Кута, Легиан и Семиньяк на юго-западе острова.
