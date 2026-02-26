Ричмонд
В Бразилии после наводнения по улицам города Уба поплыли гробы

В бразильском городе Уба (штат Минас-Жерайс) мощные дожди привели к необычному и жуткому последствию. Из затопленного похоронного бюро водой вынесло несколько гробов, которые затем поплыли по улицам города, пишет G1.

В Бразилии после наводнения по улицам города Уба поплыли гробы. Видео © X / elizabethblogng.

На регион обрушились ливни, вызвавшие наводнения и оползни. В штате введён режим чрезвычайной ситуации. Число погибших от стихийного бедствия достигло 48 человек.

Ранее Life.ru сообщал, что любимый туристами остров Бали столкнулся с масштабным наводнением. С началом сезона дождей вода в курортных зонах поднялась выше колена. Местные и туристы передвигаются по улицам на надувных лодках и сапах. Сильнее всего затопило курорты Кута, Легиан и Семиньяк на юго-западе острова.

