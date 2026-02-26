В Бразилии после наводнения по улицам города Уба поплыли гробы

Ранее Life.ru сообщал, что любимый туристами остров Бали столкнулся с масштабным наводнением. С началом сезона дождей вода в курортных зонах поднялась выше колена. Местные и туристы передвигаются по улицам на надувных лодках и сапах. Сильнее всего затопило курорты Кута, Легиан и Семиньяк на юго-западе острова.