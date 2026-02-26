Ричмонд
+10°
облачно, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Брянской области при атаке дрона ранен сотрудник производственной компании

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об атаке украинского беспилотника на посёлок Свень-Транспортная. Враг применил БПЛА самолётного типа. В результате удара повреждены производственное помещение и ангар. Ранен сотрудник местной компании.

«Враг снова пытается нанести массированный удар по территории нашего региона с помощью БПЛА самолётного типа. К сожалению, ранен сотрудник производственной компании», — написал он в своём телеграм-канале.

Мужчину доставили в больницу, где ему оказали необходимую помощь. На месте происшествия работают оперативные службы.

Ранее российская система ПВО несколько часов отражала удар украинских беспилотников в небе вблизи Москвы. Всего сбили шесть дронов. На месте падения обломков работают экстренные службы, информации о пострадавших и разрушениях нет. Из-за атаки в московских аэропортах вводили план «Ковёр».

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше