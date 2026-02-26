В Брянской области при атаке дрона ранен сотрудник производственной компании

«Враг снова пытается нанести массированный удар по территории нашего региона с помощью БПЛА самолётного типа. К сожалению, ранен сотрудник производственной компании», — написал он в своём телеграм-канале.
Мужчину доставили в больницу, где ему оказали необходимую помощь. На месте происшествия работают оперативные службы.
Ранее российская система ПВО несколько часов отражала удар украинских беспилотников в небе вблизи Москвы. Всего сбили шесть дронов. На месте падения обломков работают экстренные службы, информации о пострадавших и разрушениях нет. Из-за атаки в московских аэропортах вводили план «Ковёр».
