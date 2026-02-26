В Екатеринбурге уволенный за двойки учитель вернул себе работу через суд

Сотрудников могут уволить за ворчание на рабочем месте, так как подобные действия отвлекают коллег от работы и нарушают трудовую дисциплину. В первый раз руководитель может ограничиться предупреждением, при повторном нарушении — объявить выговор, а в дальнейшем — уволить. «Вечерняя Москва» выясняла у эксперта, действительно ли сотрудник может лишиться работы из-за вечных жалоб.