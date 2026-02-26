В Екатеринбурге уволенный за двойки учитель вернул себе работу через суд

Учитель географии Иван Васильев, которого уволили из школы Екатеринбурга после жалоб родителей на якобы заниженные оценки детям, рассказал, что вернул себе работу через суд.
— Первая инстанция — Чкаловский районный суд — меня не поддержала, и я подал апелляцию в Свердловский областной суд. Там меня поддержали, на мою сторону встала и областная прокуратура, — сказал он.
Кроме того, педагог подал встречный иск к некоторым сотрудникам образовательного учреждения из-за ложных показаний. По словам Васильева, в настоящее время идет проверка. Работников школы могут привлечь к уголовной ответственности за клевету, передает Ura.ru.
