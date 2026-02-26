Ричмонд
ТАСС: Мужчина, похитивший девочку в Смоленске, отказался от дачи показаний

Мужчина, похитивший девочку в Смоленске, отказался от дачи показаний. Об этом в четверг, 26 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительные органах.

— Задержанный отказывается от дачи показаний, требует адвоката, — приводят информацию от источника в материале.

Пропавшую в Смоленске девочку нашли живой на третий день поисков. Поисковики рассказали о ее состоянии. В ближайшее время школьницу передадут семье.

По неподтвержденным данным Telegram-канала «112», предполагаемый похититель ранее был судим. Также в СМИ появилась информация, что он следил за ней около полугода.