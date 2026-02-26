Ричмонд
Собянин: ПВО уничтожила еще два летевших на Москву беспилотника

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) смогла уничтожить еще два беспилотника украинской армии, летевший в сторону Москвы. Об этом в четверг, 26 февраля, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

— Системой ПВО Минобороны уничтожены два БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — говорится на его странице в мессенджере MAX.

26 февраля в Минобороны РФ сообщили, что средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 17 украинских дронов над российскими регионами, а также над акваториями Черного и Азовского морей.

