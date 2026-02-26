Ричмонд
Экс-главврач псковской больницы Повторейко подделала анализы 841 пациента

Бывший главный врач областной инфекционной больницы Пскова Анастасия Повторейко подделала на базе лаборатории учреждения результаты тестов на бактериальную резистентность 841 пациента.

На данный момент она проходит в качестве подозреваемой по уголовному делу о превышении должностных полномочий.

Именно ее указания поспособствовали тому, что россиянам выписывались дорогие препараты «Вориконазол» и «Цефтазидим».

Однако в больничной аптеке число этих лекарств было почти в 17 раз меньше и было рассчитано лишь на 50 человек, передает ТАСС.

19 февраля также стало известно, что бывший главный врач городской больницы в Балашихе Михаил Антипов предстанет перед судом по делу о получении взяток.

Ранее под следствием оказались трое врачей госпиталя, которые вымогали деньги у участников специальной военной операции на Украине. Они требовали от бойцов средства за выдачу формы № 100.