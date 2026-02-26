Пропавшего при странных обстоятельствах россиянина ищут в Таиланде

По словам собеседника, Марченко (2000 года рождения, родом из Владивостока) жил в районном центре Чиангдао в провинции Чиангмай, где преподавал в местной школе. В начале февраля он пропал, а затем неожиданно объявился в середине месяца в консульском отделе посольства России в Бангкоке — без денег и документов. Однако спустя два дня мужчина снова исчез, и с тех пор о нём ничего не известно.