Пропавшего при странных обстоятельствах россиянина ищут в Таиланде

По словам собеседника, Марченко (2000 года рождения, родом из Владивостока) жил в районном центре Чиангдао в провинции Чиангмай, где преподавал в местной школе. В начале февраля он пропал, а затем неожиданно объявился в середине месяца в консульском отделе посольства России в Бангкоке — без денег и документов. Однако спустя два дня мужчина снова исчез, и с тех пор о нём ничего не известно.
«Было предположение, что он мог отправиться из Бангкока обратно на север Таиланда, но здесь его пока нет», — добавил Камышев.
Волонтёры, живущие и работающие в северных провинциях, находятся на связи с полицией, и им бы сообщили о появлении человека без документов, но Марченко там не появлялся. К поискам подключились россияне из Бангкока и других городов. Семья пропавшего (во Владивостоке) также ничего не знает о его местонахождении.
А ранее Life.ru писал, что в Паттайе также пропал россиянин — ведутся поиски 24-летнего криптоинвестора из Санкт-Петербурга Максима Гарбузова. Вечером 24 декабря он уехал на мотоцикле из дома, заскочил в торговый центр The Outlet и бесследно исчез. Телефон молчит, связи с семьёй нет, банковские операции замерли.
