Мазут от затонувшего судна достиг главных пляжей Пхукета, туристы в панике

Напомним, к берегам Пхукета прибило мазут после крушения контейнеровоза Sealloyd Arc, затонувшего 8 февраля с 130 тоннами топлива на борту. Нефтяное пятно растянулось на 7,5 км в длину и полтора в ширину, масляная плёнка оседает на лодках, а чёрные сгустки уже добрались до Банана-Бич на Корале и пляжа Паток на Рача-Яй. Туристы жалуются на липкие чёрные камни, которые почти не видны глазу. При этом гиды молчат, хотя на острове сейчас больше 50 тысяч россиян, а в год их приезжает около двух миллионов.