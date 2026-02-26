Мазут от затонувшего судна достиг главных пляжей Пхукета, туристы в панике

Мазут от затонувшего судна достиг главных пляжей Пхукета. Видео © Telegram / Mash.
Из-за смены ветра и течения нефтепродукты двинулись к популярным пляжам на юге острова — Кате, Раче, Коралу и Равай. Это зоны премиального отдыха, где две недели в пятизвездочном отеле стоят от 215 тысяч рублей на человека. Именно сюда сейчас заносит чёрные сгустки мазута.
Туристы и местные жители жалуются: субстанция практически не отмывается, испорченную обувь и купальники приходится выбрасывать. На берегу можно увидеть десятки мёртвых медуз вперемешку с мазутом, особо любопытные достали из воды куски топлива размером до пяти сантиметров.
Особую тревогу вызывает экология: мазут душит крабов и моллюсков, уничтожает рифы и накапливается в рыбе и черепахах. Власти Таиланда запустили систему OilMap и устанавливают боновые заграждения. Ещё в середине февраля чиновники говорили о минимальной угрозе, но ветер сменился, и мазут дошёл до берега. Самый неприятный сценарий — дальнейшее распространение пятна вдоль побережья.
Напомним, к берегам Пхукета прибило мазут после крушения контейнеровоза Sealloyd Arc, затонувшего 8 февраля с 130 тоннами топлива на борту. Нефтяное пятно растянулось на 7,5 км в длину и полтора в ширину, масляная плёнка оседает на лодках, а чёрные сгустки уже добрались до Банана-Бич на Корале и пляжа Паток на Рача-Яй. Туристы жалуются на липкие чёрные камни, которые почти не видны глазу. При этом гиды молчат, хотя на острове сейчас больше 50 тысяч россиян, а в год их приезжает около двух миллионов.
