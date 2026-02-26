Собянин: Уничтожено еще четыре вражеских БПЛА на подлете к Москве

Противовоздушная оборона (ПВО) Минобороны РФ уничтожила сразу четыре беспилотника украинской армии, двигавшихся в сторону Москвы. Об этом в четверг, 26 февраля, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
— Уничтожены четыре БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — говорится на его странице в мессенджере MAX.
26 февраля в Минобороны РФ сообщили, что средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 17 украинских дронов над российскими регионами, а также над акваториями Черного и Азовского морей.
