Mash раскрыл, как удалось найти пропавшую в Смоленске девятилетнюю девочку

Девятилетнюю девочку, пропавшую в Смоленске, якобы смогли найти благодаря машине и SIM-карте похитителя, которую он оставил внутри. Об этом в четверг, 26 февраля, рассказали в Telegram-канале Mash.
По данным авторов публикации, автомобиль злоумышленника несколько раз попадался на камеру. Так сотрудники правоохранительных органов якобы выяснили, что ребенка увезли в неизвестном направлении.
После специалисты отследили передвижение машины и нашли ее на одной из парковок. Внутри были образцы ДНК пропавшей и SIM-карта.
Далее правоохранители установили квартиру, в которой, предположительно, могла находиться девочка. В ней также проживала сожительница преступника, уточнили в публикации.
Официального подтверждения этой версии не поступало.
Пропавшую в Смоленске нашли живой на третий день поисков. Поисковики рассказали о ее состоянии. В ближайшее время школьницу передадут семье.
По неподтвержденным данным, предполагаемый похититель ранее был судим. Также в СМИ появилась информация, что он следил за ней около полугода.
Мужчина, похитивший девочку, отказался от дачи показаний. Он заявил о желании привлечь к делу адвоката.