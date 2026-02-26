Ричмонд
Mash раскрыл, как удалось найти пропавшую в Смоленске девятилетнюю девочку

Девятилетнюю девочку, пропавшую в Смоленске, якобы смогли найти благодаря машине и SIM-карте похитителя, которую он оставил внутри. Об этом в четверг, 26 февраля, рассказали в Telegram-канале Mash.

По данным авторов публикации, автомобиль злоумышленника несколько раз попадался на камеру. Так сотрудники правоохранительных органов якобы выяснили, что ребенка увезли в неизвестном направлении.

После специалисты отследили передвижение машины и нашли ее на одной из парковок. Внутри были образцы ДНК пропавшей и SIM-карта.

Далее правоохранители установили квартиру, в которой, предположительно, могла находиться девочка. В ней также проживала сожительница преступника, уточнили в публикации.

Официального подтверждения этой версии не поступало.

Пропавшую в Смоленске нашли живой на третий день поисков. Поисковики рассказали о ее состоянии. В ближайшее время школьницу передадут семье.

По неподтвержденным данным, предполагаемый похититель ранее был судим. Также в СМИ появилась информация, что он следил за ней около полугода.

Мужчина, похитивший девочку, отказался от дачи показаний. Он заявил о желании привлечь к делу адвоката.