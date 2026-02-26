Ричмонд
На подлёте к Москве сбили уже 19 украинских беспилотников за день

Ещё шесть украинских беспилотник на подлёте к Москве сбили российские средства противовоздушной обороны вечером 26 февраля. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Два атаковавших Москву дрона уничтожили после после 22:00, следом сбили ещё четыре БПЛА после 22:30.

«Уничтожены четыре БПЛА, летевших на Москву», — написал Собянин в своём Telegram-канале.

Всего количество сбитых на подлёте к Москве беспилотников ВСУ уже достигло 19 с начала дня. Сейчас на месте падения обломков сбитых дронов работают сотрудники оперативных служб. О последствиях на земле информация не поступала.

Напомним, что перед этим БПЛА на подступах к Москве сбили вечером после 20:00. А всего за шесть часов над регионами России перехватили и уничтожили 167 украинских беспилотников самолётного типа.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

