Обнимала и рыдала: стало известно о состоянии найденной девочки в Смоленске

Пропавшую в Смоленске девочку нашли после почти трех суток поисков. Ребенок встретился с мамой и родственниками, рассказал источник из близкого окружения семьи.

Источник: Аргументы и факты

Найденная после почти трех суток поисков в Смоленске девятилетняя девочка встретилась с мамой и родственниками. Как прошла встреча, aif.ru рассказал источник из близкого окружения семьи.

«Малышка нас сильно обнимала. У нее очень скачет настроение — сначала была радостная, потом внезапно заплакала, потом опять обрадовалась», — поделился собеседник издания.

Напомним, девятилетняя девочка пропала во время прогулки со своей собакой около 8 утра 24 февраля. Животное позже обнаружили на площадке. Силовики и волонтеры развернули масштабные поиски. СУСК возбудили уголовное дело для установления обстоятельств исчезновения ребенка.

Девочку нашли 26 февраля в в квартире в доме в том же районе города, где проживает ее семья. Подозреваемый в похищении ребенка задержан.