Собянин сообщил о ликвидации уже 23 беспилотников на подлете к Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 26 февраля, сообщил, что силами противовоздушной обороны (ПВО) на подлете к столице было уничтожено еще четыре беспилотных летательных аппарата (БПЛА).

— Отражена атака еще четырех беспилотников. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — говорится на его странице в мессенджере MAX.

В этот же день в пресс-службе Минобороны сообщили, что силы ПВО в период с 14:00 до 20:00 по московскому времени ликвидировали 167 украинских БПЛА над территорией России. Дроны были сбиты над Брянской, Калужской, Курской, Орловской и Тульской областями.

25 февраля в пресс-службе Минобороны сообщили, что силы ПВО за три часа ликвидировали 60 беспилотников Вооруженных сил Украины над территорией страны. В этот же день в ведомстве сообщили, что за ночь силы ПВО сбили 69 дронов.

