Симка, ДНК и дом любовницы: как весь Смоленск искал похищенную девочку Сашу

В Смоленске найдена девятилетняя школьница, исчезнувшая почти трое суток назад. Как сообщили в МВД России, девочка находилась в одном из домов города, куда ее привел неизвестный мужчина. В настоящее время он рассматривается в качестве основного подозреваемого по делу о похищении.