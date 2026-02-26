Симка, ДНК и дом любовницы: как весь Смоленск искал похищенную девочку Сашу

В Смоленске найдена девятилетняя школьница, исчезнувшая почти трое суток назад. Как сообщили в МВД России, девочка находилась в одном из домов города, куда ее привел неизвестный мужчина. В настоящее время он рассматривается в качестве основного подозреваемого по делу о похищении.
Похититель привел девочку в квартиру к своей сожительнице.
Сотрудники полиции обнаружили девятилетнюю Александру в квартире одного из домов Заднепровского района Смоленска. Там же находился мужчина 1983 года рождения. Установлено, что его зовут Сергей и ранее он привлекался к уголовной ответственности.
По имеющейся информации, мужчина на протяжении около полугода наблюдал за девочкой. Осенью мать школьницы замечала у образовательного учреждения старый серый автомобиль ВАЗ-2109, который позднее был зафиксирован неподалеку от дома семьи.
После похищения мужчина привел Александру в квартиру своей сожительницы. Женщина рассказала, что Сергей представил девочку как свою племянницу. Сам подозреваемый подтвердил, что удерживал ребенка дома у свой возлюбленной, однако от дачи дальнейших показаний отказался. Сожительница проходит по делу в качестве свидетеля.
В настоящий момент школьница находится под наблюдением медиков. Предварительный осмотр показал, что с ней все в порядке, однако пока неясно, было ли насилие. В ближайшее время девочка будет возвращена матери.
Сашу нашли по потерянной сим-карте похитителя.
По предварительным данным, розыск ребенка был организован с использованием записей камер видеонаблюдения. Автомобиль ВАЗ-2109, на котором, как предполагается, увезли девочку, попал в объективы камер. Сотрудники полиции проследили маршрут машины и обнаружили ее припаркованной.
В салоне транспортного средства были выявлены вещественные доказательства, в том числе ДНК школьницы, а также сим-карта, принадлежавшая мужчине по имени Сергей. Установив его личность и местонахождение, правоохранители вышли на квартиру, где находилась девочка.
В поисках девочки участвовал весь Смоленск.
К поискам пропавшей 9-летней девочки были привлечены сотрудники Следственного комитета России по Смоленской области, полиции, МЧС, а также добровольцы поисково-спасательного отряда «Сальвар».
В отряде сообщили, что в поисках принимало участие большое количество людей. Часть добровольцев обследовала территорию, другие занимались информационной поддержкой, печатали ориентировки, распространяли сведения в социальных сетях, обеспечивали техническую помощь, питание и оборудование.
В «Сальваре» выразили благодарность сотрудникам регионального управления СКР и полиции за взаимодействие и доверие.
«Всех вас не перечислить! Благодаря каждому из вас поиск завершился “Найдена. Жива”», — отметили в «Сальваре».