Сотрудник МВД и мирная жительница пострадали при атаке ВСУ на Брянскую область

В посёлке Погар ранен сотрудник УМВД России по Брянской области. Мужчина доставлен в больницу, ему оказывается необходимая помощь. Также повреждён служебный автомобиль.
В городе Клинцы в результате удара пострадала местная жительница. Женщина госпитализирована. Повреждения получили жилой дом и легковой автомобиль.
Ранее Богомаз сообщил об атаке украинского беспилотника на посёлок Свень-Транспортная. Враг применил БПЛА самолётного типа. В результате удара повреждены производственное помещение и ангар. Ранен сотрудник местной компании.
