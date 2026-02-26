Ричмонд
+11°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сотрудник МВД и мирная жительница пострадали при атаке ВСУ на Брянскую область

В результате атаки украинских сил на Брянскую область пострадали сотрудник полиции и мирная жительница. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

В посёлке Погар ранен сотрудник УМВД России по Брянской области. Мужчина доставлен в больницу, ему оказывается необходимая помощь. Также повреждён служебный автомобиль.

В городе Клинцы в результате удара пострадала местная жительница. Женщина госпитализирована. Повреждения получили жилой дом и легковой автомобиль.

Ранее Богомаз сообщил об атаке украинского беспилотника на посёлок Свень-Транспортная. Враг применил БПЛА самолётного типа. В результате удара повреждены производственное помещение и ангар. Ранен сотрудник местной компании.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше