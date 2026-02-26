В Тамбовской области при столкновении грузовиков на трассе погибли два водителя

ТАМБОВ, 26 февраля. /ТАСС/. Два человека погибли в результате столкновения трех грузовых автомобилей на трассе Р-22 «Каспий» в Первомайском округе Тамбовской области. Об этом сообщили ТАСС в Госавтоинспекции региона.
По предварительным данным, авария произошла сегодня около 20:40 мск. Водитель грузового автомобиля DAF 1984 года рождения выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком Volvo с полуприцепом тонаром, которым управлял уроженец Липецка 1984 года рождения.
«От удара оба большегруза отбросило. Водитель третьего грузовика, также уроженец Липецка, получил незначительные травмы», — сказал собеседник агентства.
На участке трассы введено ограничение движения. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа.