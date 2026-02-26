Ричмонд
Мэр Москвы сообщил об уничтожении уже 24 БЛПА на подлете к Москве

Силами противовоздушной обороны (ПВО) ликвидирован еще один беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом в четверг, 26 декабря, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Сбит один БПЛА, летевший на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — говорится на его странице в мессенджере MAX.

26 февраля в Минобороны РФ сообщили, что средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 17 украинских дронов над российскими регионами, а также над акваториями Черного и Азовского морей.

В этот же день стало известно, что около 10 тысяч жителей Белгорода остались без электричества из-за постоянных ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по объектам энергетики. Об этом сообщил белгородский мэр Валентин Демидов.

