В Подмосковье при пожаре в частном доме погиб ребенок

В МЧС напомнили, что никогда нельзя оставлять детей одних. «Маленькие дети не осознают опасность, а в случае чрезвычайной ситуации не смогут сориентироваться. Храните спички, зажигалки и легковоспламеняющиеся жидкости в недоступных для детей местах. Проверьте электропроводку, убедитесь, что она исправна, не перегружайте сеть. Следите за состоянием розеток», — напомнили в пресс-службе.