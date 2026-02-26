В Подмосковье при пожаре в частном доме погиб ребенок

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Годовалый ребенок погиб в результате пожара в частном доме в подмосковной деревне Нелидово. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области.
«26 февраля в 16:57 на пульт пожарной охраны поступило сообщение о пожаре в деревне Нелидово Волоколамского муниципального округа на улице Крестьянская. К месту были оперативно направлены пожарно-спасательные подразделения. По прибытии первых подразделений наблюдалось горение частного жилого дома на площади 168 кв. м. К сожалению, на месте пожара было обнаружено тело годовалого ребенка», — говорится в сообщении.
Как добавили в пресс-службе, в доме проживала многодетная семья. На момент пожара трое детей остались одни. Мальчики 5 и 11 лет успели самостоятельно покинуть дом до прибытия пожарных.
Предположительно, причиной возгорания стала детская шалость, окончательная причина устанавливается.
В МЧС напомнили, что никогда нельзя оставлять детей одних. «Маленькие дети не осознают опасность, а в случае чрезвычайной ситуации не смогут сориентироваться. Храните спички, зажигалки и легковоспламеняющиеся жидкости в недоступных для детей местах. Проверьте электропроводку, убедитесь, что она исправна, не перегружайте сеть. Следите за состоянием розеток», — напомнили в пресс-службе.