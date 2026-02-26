В машине подозреваемого в краже девочки в Смоленске нашли её волосы, ДНК совпала

В Смоленске расследуют дело о похищении ребенка. Девочку удалось найти. Стало известно, что в автомобиле подозреваемого в похищении ребенка нашли волосы жертвы. Их ДНК совпало с ДНК девочки. Так пишет ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.