В машине подозреваемого в краже девочки в Смоленске нашли её волосы, ДНК совпала

ДНК найденных в авто подозреваемого в краже девочки волос совпало с её ДНК.

Источник: Комсомольская правда

В Смоленске расследуют дело о похищении ребенка. Девочку удалось найти. Стало известно, что в автомобиле подозреваемого в похищении ребенка нашли волосы жертвы. Их ДНК совпало с ДНК девочки. Так пишет ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Сообщается, что девочку обнаружили в квартире с мужчиной и его сожительницей. Подозреваемый уже имел судимость. Ему 43 года.

«В самой машине [подозреваемого] нашли волосы девочки. Делали экспертизу, совпала ДНК», — рассказали правоохранители.

По имеющимся сведениям, мужчина похитил девочку и держал ее в квартире сожительницы. Последняя думала, что школьница — его племянница. Девочка держалась достойно, не плакала и ждала своего спасения, сообщил источник «КП-Петербург».