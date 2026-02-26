В машине подозреваемого в краже девочки в Смоленске нашли её волосы, ДНК совпала

В Смоленске расследуют дело о похищении ребенка. Девочку удалось найти. Стало известно, что в автомобиле подозреваемого в похищении ребенка нашли волосы жертвы. Их ДНК совпало с ДНК девочки. Так пишет ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Сообщается, что девочку обнаружили в квартире с мужчиной и его сожительницей. Подозреваемый уже имел судимость. Ему 43 года.
«В самой машине [подозреваемого] нашли волосы девочки. Делали экспертизу, совпала ДНК», — рассказали правоохранители.
По имеющимся сведениям, мужчина похитил девочку и держал ее в квартире сожительницы. Последняя думала, что школьница — его племянница. Девочка держалась достойно, не плакала и ждала своего спасения, сообщил источник «КП-Петербург».