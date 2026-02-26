В Румынии произошло землетрясение магнитудой 4,5

БУХАРЕСТ, 26 февраля. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 4,5 зафиксировано в 19:21 по местному времени (20:21 мск) в румынской сейсмической зоне Вранча, в уезде Вранча (восток страны). Об этом сообщил румынский Национальный институт физики Земли.
Очаг находился на глубине 107,9 км, вблизи городов Фокшань, Бузэу, Сфынту-Георге, Бырлад, Бакэу и Брашов. Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало.
Это самый сильный подземный толчок в Румынии за последний год. В 2025 году в стране произошло два землетрясения, оба магнитудой 4,4.
В 20:52 (21:52 мск) в уезде Тулча, вблизи городов Тулча, Констанца, Брэила и Галац было зарегистрировано другое землетрясение магнитудой 3,3.
Румыния — страна с повышенной сейсмической активностью, подземные толчки случаются здесь регулярно.