В одном из кафе Казахстана прогремел взрыв: есть погибшие

Вечером 26 февраля в Казахстане случилось ЧП. В одном из кафе в Щучинске произошел взрыв газовоздушной смеси. В результате погибли шесть человек, около 20 пострадали. Так заявили в пресс-службе департамента по ЧС Акмолинской области.