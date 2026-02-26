В одном из кафе Казахстана прогремел взрыв: есть погибшие

Вечером 26 февраля в Казахстане случилось ЧП. В одном из кафе в Щучинске произошел взрыв газовоздушной смеси. В результате погибли шесть человек, около 20 пострадали. Так заявили в пресс-службе департамента по ЧС Акмолинской области.
Так, хлопок услышали в пристроенном к пятиэтажному дому одноэтажном кафе. Далее последовало возгорание.
«Пожарные из горящего здания вынесли 8 газовых баллонов и спасли более 10 человек. По предварительным данным, в результате происшествия пострадали около 20 человек, 6 погибли», — сказано в материале.