Собянин сообщил об уничтожении уже 27 беспилотников на подлете к Москве

Силами противовоздушной обороны (ПВО) на подлете к столице было ликвидировано еще три беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Об этом в четверг, 26 февраля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
— Уничтожены три беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — говорится на его странице в мессенджере MAX.
В этот же день в Минобороны РФ сообщили, что средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 17 украинских дронов над российскими регионами, а также над акваториями Черного и Азовского морей.
25 февраля в пресс-службе Минобороны сообщили, что силы ПВО за три часа ликвидировали 60 беспилотников Вооруженных сил Украины над территорией страны. В этот же день в ведомстве сообщили, что за ночь силы ПВО сбили 69 дронов.