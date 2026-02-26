Ричмонд
Собянин сообщил об уничтожении уже 27 беспилотников на подлете к Москве

Силами противовоздушной обороны (ПВО) на подлете к столице было ликвидировано еще три беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Об этом в четверг, 26 февраля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Уничтожены три беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — говорится на его странице в мессенджере MAX.

В этот же день в Минобороны РФ сообщили, что средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 17 украинских дронов над российскими регионами, а также над акваториями Черного и Азовского морей.

25 февраля в пресс-службе Минобороны сообщили, что силы ПВО за три часа ликвидировали 60 беспилотников Вооруженных сил Украины над территорией страны. В этот же день в ведомстве сообщили, что за ночь силы ПВО сбили 69 дронов.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
