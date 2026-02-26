Число сбитых на подлёте к Москве БПЛА увеличилось до 27

«Сбит один БПЛА, летевший на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал градоначальник в 23:06.
Спустя короткое время он уточнил, что уничтожены ещё три беспилотника, на местах падения также работают оперативные службы.
Таким образом, общее число украинских дронов, сбитых во время сегодняшней воздушной атаки ВСУ на столицу, достигло 27. Информация о серьёзных разрушениях или пострадавших в Москве на данный момент не приводилась. Экстренные службы обследуют территории, куда упали обломки, и принимают меры для обеспечения безопасности жителей.
Ранее Life.ru писал, что в результате атаки ВСУ на Брянскую область пострадали сотрудник полиции и мирная жительница. В посёлке Погар был ранен сотрудник УМВД — его госпитализировали, также повреждён служебный автомобиль. В Клинцах травмы получила женщина, осколками задело жилой дом и легковую машину.
