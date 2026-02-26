В Казахстане при взрыве газа в кафе погибли шесть человек

В городе Щучинск Акмолинской области произошёл взрыв газовоздушной смеси в кафе, расположенном в пристройке к пятиэтажному жилому дому, после чего начался пожар. О происшествии сообщил региональный департамент по чрезвычайным ситуациям.
По предварительной информации, в результате инцидента погибли шесть человек, около двадцати получили травмы различной степени тяжести. На месте работают экстренные службы, которые оперативно приступили к ликвидации возгорания и поиску пострадавших.
Пожарным удалось вынести из здания восемь газовых баллонов и эвакуировать более десяти человек, предотвратив дальнейшее распространение огня. Обстоятельства случившегося уточняются, проводится проверка причин взрыва.
