Ричмонд
+11°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Казахстане при взрыве газа в кафе погибли шесть человек

В Казахстане произошёл взрыв газовоздушной смеси, в результате которого погибли 6 человек.

Источник: Аргументы и факты

В городе Щучинск Акмолинской области произошёл взрыв газовоздушной смеси в кафе, расположенном в пристройке к пятиэтажному жилому дому, после чего начался пожар. О происшествии сообщил региональный департамент по чрезвычайным ситуациям.

По предварительной информации, в результате инцидента погибли шесть человек, около двадцати получили травмы различной степени тяжести. На месте работают экстренные службы, которые оперативно приступили к ликвидации возгорания и поиску пострадавших.

Пожарным удалось вынести из здания восемь газовых баллонов и эвакуировать более десяти человек, предотвратив дальнейшее распространение огня. Обстоятельства случившегося уточняются, проводится проверка причин взрыва.

Ранее житель Бразилии заявил, что взрыв телефона в кармане шорт спас его от нападения двух собак. Из-за взрыва мужчина получил ожоги.