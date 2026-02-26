За три часа ПВО сбила 53 украинских дрона над Россией

«26 февраля текущего года в период с 20:00 до 23:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 53 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа», — указано в сообщении Минобороны.
Дроны сбили над территориями Московского региона, Республики Крым, а также Брянской, Белгородской, Курской, Смоленской, Тверской, Калужской, Рязанской и Орловской областей. Среди уничтоженных — 12 БПЛА, которые летели в сторону Москвы.
К этому времени с начала суток над столичным регионом сбили 27 украинских беспилотников. Из них три дрона уничтожили после 23:00. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
