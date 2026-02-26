Взрыв газа в кафе в Казахстане унес жизни шести человек, около 20 ранены

В городе Щучинске Акмолинской области Казахстана произошел взрыв газовоздушной смеси в кафе, пристроенном к пятиэтажному жилому дому. Об этом в четверг, 26 февраля, сообщили в пресс-службе регионального департамента по чрезвычайным ситуациям.
По предварительным данным, в результате инцидента погибли шесть человек, еще около 20 получили ранения. Пожарные прибыли на место в течение пяти минут, вынесли из горящего здания восемь газовых баллонов и спасли более 10 человек.
Пожар полностью ликвидирован, спасатели проводят разбор завалов. На месте работают все экстренные службы, включая медиков, полицию и газотехническую инспекцию. Причины и обстоятельства трагедии устанавливаются, говорится в сообщении.
17 января восемь человек, в том числе трое детей, пострадали в результате взрыва газового баллона в кафе на Ставрополье. Предварительно причиной пожара стал взрыв газового баллона. Всем пострадавшим оказали медицинскую помощь и доставили в лечебные учреждения.
До этого семь человек, включая ребенка, пострадали при взрыве газа в частном доме в селе в Малгобекском районе Ингушетии. Их доставили в больницу.